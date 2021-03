Superman: un lato nascosto di Clark Kent emerge nella nuova serie Red and Blue

Superman rappresenta uno dei pilastri dell'universo DC Comics, essendo un emblema della giustizia, dell'eroismo e in molte occasioni anche della benevolenza, tuttavia la nuova serie creata da John Ridely e Clayton Henry sembra aver già approfondito nel primo volume alcuni temi e aspetti alquanto dedicati che riguardano proprio Clark Kent.

Il primo volume si apre con Clark che si trova in Lubania, una nazione in passato sovietica, per interrogare Nikolai Koslov, un comandante responsabile per il genocidio di migliaia di persone che non avevano accettato i suoi "metodi". Il regime di Koslov è uno dei peggiori con cui Clark abbia mai avuto a che fare, in passato infatti è stato fatto prigioniero da loro, dopo essere stato indebolito a causa di un gas derivante dalla kryptonite rossa, fatto proprio da loro.

L'episodio in questione ha mostrato un Superman estremamente vulnerabile e debole, inerme di fronte alla morte di moltissimi innocenti, evento che gli ha quasi fatto perdere la sua incredibile fiducia nell'umanità. A peggiorare la situazione ci fu Koslov stesso che schernì Superman mostrandolo ai media di tutto il mondo. Fortunatamente Clark venne salvato da Batman, ma non ha mai dimenticato le terribili azioni commesse da Koslov.

Koslov venne successivamente imprigionato, e in Red and Blue, il giornalista Clark Kent chiede di poterlo interrogare per accertarsi che sia veramente cambiato. Il tiranno si mostra interessato al capitalismo e arrogante tanto quanto lo era stato anni prima, e durante la conversazione gli autori ci rendono partecipi dei pensieri di Kent, che vorrebbe ucciderlo con la sua vista calorifica, per poi decidere di proseguire con i suoi metodi, ovvero scavando nei loschi affari di Koslov e incastrarlo giuridicamente.

Assistere ad emozioni così forti e negative è un evento più unico che raro nella storia di Superman, e Ridley e Henry sono riusciti a rendere il personaggio ancora più vicino alla sfera umana di quanto già non lo fosse. Ricordiamo che di recente il retaggio della casata di El è stato protagonista di una storia molto particolare, e vi lasciamo scoprire cosa è successo all'Uomo del Domani in Future State.