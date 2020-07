Superman: Nel nuovo numero Clark Kent chiede l'aiuto dei maghi dell'universo DC

Dopo gli ultimi eventi della collana dedicata a Superman i fan sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia nata dalla mente di Brian Michael Bendis, che cambierà per sempre il mondo del celebre supereroe DC.

Come sapete Clark Kent ha deciso di rivelare a tutti la sua vera identità, si sta preparando quindi ad annunciare al mondo intero di essere lui Superman. Come si può immaginare sarà una decisione che avrà un impatto enorme sulla sua vita, per questo il protagonista della collana ha deciso di chiedere una mano ai maghi più potenti suoi alleati. Nel numero 23 della saga infatti troviamo Doctor Fate, Zatanna, John Constantine e Detective Chimp, chiamati per controllare eventuali influenze magiche sulla decisione di Superman. Zatanna lo avvisa subito che non lo potrà aiutare in questa scelta, dialogo che ha ricordato a molti appassionati di fumetti una delle storie scritte da Bendis quando lavorava per la Marvel.

Anche Spider-Man aveva deciso di rivelare la sua vera identità al mondo intero, scelta di cui si è poi pentito e che lo ha portato ad un patto con Mephisto, per salvare la vita di zia May. Le cose non andranno così per Clark Kent, che sarà costretto a convivere con la sua scelta.

Se volete sapere cosa ne pensano gli altri supereroi della decisione di Clark Kent, vi segnaliamo questa notizia incentrata sul rapporto tra Batman e Superman.