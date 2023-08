Superman: Phillip Kennedy Johnson e le ispirazioni dietro il suo Uomo d'Acciaio

Superman rappresenta uno dei supereroi più iconici della storia del fumetto americano, e molti autori hanno giocato un ruolo fondamentale nel renderlo il simbolo che oggi tutti conosciamo. Ma cosa c’è dietro la scrittura di un personaggio come Superman? A questa domanda ha risposto lo sceneggiatore Phillip Kennedy Johnson durante un’intervista.

Johnson si sta attualmente occupando della scrittura della serie Knight Terrors: Action Comics, e in un recente incontro ha reso pubbliche alcune informazioni sul processo creativo dietro la stesura di quelle storie. “Ero un musicista prima di dedicarmi alla scrittura di fumetti, e ciò che mi viene da pensare spesso mentre scrivo è qualcosa che disse Thelonious Monk riguardo i suoi assoli improvvisati, ovvero ‘rispetta la melodia’”, con queste rivelazioni sul suo cambiamento di carriera ha iniziato Johnson, prima di entrare più nel dettaglio a descrivere il suo rapporto con Kal-El di Krypton.

La musica ha infatti ricoperto un ruolo fondamentale nel trarre ispirazione per realizzare le sue opere, ma anche l’interpretazione di Christopher Reeve e la delicatezza con cui Grant Morrison ha narrato All-Star Superman hanno avuto, e continuano ad avere, una grande influenza sul lavoro di Johnson. “Quando devo scrivere di un personaggio già consolidato come Superman, penso sempre al Campione degli Oppressi (titolo con cui veniva inizialmente definito il supereroe), lo percepisco sullo schermo quando guardo i vecchi film di Christopher Reeve, e lo leggo sulle pagine dell’opera di Morrison”.

Johnson ha anche parlato di come lo stesso Superman sia in grado di motivare gli autori che scrivono di lui, riconoscendolo come un personaggio carismatico, che fa di tutto per prestare aiuto a chi ne ha bisogno, mostrando come l’altruismo possa essere davvero un superpotere di cui andare fieri. Cosa ne pensate di queste rivelazioni riguardanti il processo creativo di un autore come Johnson? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, vi lasciamo alla celebrazione dei 30 anni del Regno dei Superman, e al destino del generale Zodd nei fumetti.