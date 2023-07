Superman: qual è stato il destino del generale Zod nei fumetti?

Superman rappresenta una delle icone più consolidate dell’eroismo legato ai fumetti americani dei supereroi ma diventato anche parte della cultura popolare nel mondo, e sebbene Kal-El sia considerato uno dei personaggi più positivi della vasta produzione DC Comics, il suo passato editoriale nasconde momenti bui e tragici.

Nel corso degli anni '80, infatti, l’Ultimo figlio di Krypton si macchiò di molti crimini, tra cui l’omicidio, venendo poi reso molto meno violento nelle storie successive. Uno dei suoi nemici più agguerriti fu sicuramente il Generale Zod, altro kryptoniano sopravvissuto alla distruzione del loro pianeta natale, e caratterizzato da tendenze aggressive che furono alla base di molti dei loro scontri.

Nella rappresentazione del Generale Zod nel film diretto da Zack Snyder, L’Uomo d’Acciaio, il villain è stato ucciso da Superman per fermare la sua furia omicida, con la quale altrimenti avrebbe ucciso una famiglia di terrestri. Sebbene la scena venne considerata assurda e “contro la natura di Superman”, nei fumetti Kal-El aveva già ucciso Zod, precisamente dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite.

Ritrovatosi in una sorta di universo parallelo ridotto, in una delle storie raccontate da John Byrne sul finire degli anni ’80, Superman si ritrovò a fare i conti con la minaccia rappresentata da tre kryptoniani sopravvissuti, provenienti dalla Zona Fantasma, elemento che poi avrebbe assunto sempre più significato nelle successive avventure. In quella versione della Terra il generale Zod e i suoi alleati, Quex-Ul e Zaora avevano seminato distruzione e terrore, per questo Superman decise di fermarli con uno degli artefatti più rari dell’universo DC Comics: la Kryptonite dorata, in grado di privare un kryptoniano di tutti i suoi poteri.

Per indebolirli, infine, e condannarli ad una morte molto più lenta e tormentata rispetto a quanto visto nella pellicola del 2013, Superman usò anche della kryptonite verde. Una serie di azioni che oggi, forse per il simbolismo di speranza e ottimismo raggiunto da Superman, risulterebbe eccessiva, ma che dimostra come anche il più buono e misericordioso dei supereroi a volte è costretto ad agire in maniera moralmente discutibile.

