Superman: rilasciato ufficialmente il trailer di Year One

Come ben sappiamo le storie legate ai supereroi classici, come Superman, sono molte e spesso slegate tra loro. Grazie a questo abbiamo assistito negli anni a versioni differenti realizzate da grandi artisti, che ogni volta hanno dato la loro visione del personaggio.

Da circa un anno, DC Comics ha lanciato un nuovo marchio, Black Label, dedicato alla pubblicazione di fumetti originali, slegati dalla continuity dei personaggi popolari e a breve arriverà il nuovo volume Superman: Year One, scritto da Frank Miller e illustrato da John Romita Jr. di cui DC Comics ha pubblicato un trailer.

Come potete vedere, il trailer mostra immagini tratte dalla miniserie di tre numeri, caratterizzato da animazione e musica che possono dare un'anteprima di quello che offrirà la serie. È possibile anche scorgere la presenza di Lori Lemaris. È significativa la presenza di John Romita Jr., co-creatore di Kick-Ass, che spesa quindi di impressionare i particolari lettori di Black Label. Superman: Year One sembra coprire la storia dell'eroe dalle sue origini, che saranno sicuramente trattate secondo la visione dei due artisti.

Superman: Year One prenderà il suo posto accanto a storie come Superman: Earth One e Superman: Birthright, anche se grazie alla sua pubblicazione su Black Label, sarà in grado di differenziarsi. Superman: Year One volume 1 sarà disponibile in versione cartacea e digitale il prossimo mercoledì 19 giugno.



Infine, pare che Superman e Lois Lane abbiano bisogno di una pausa di riflessione, ma vedremo come andrà a finire.