Superman rivelerà la propria identità nel prossimo numero della testata!

Per anni l'identità di Superman è stata un mistero. Diversi eroi e antagonisti sono riusciti a dedurre chi si nasconde dietro il mantello, ciononostante Clark Kent ha sempre fatto di tutto per occultarsi agli occhi dei cittadini. Le cose, però, stanno per cambiare.

Dalle sinossi del numero 18 di Superman e del numero 7 di Lois Lane traspare che l'uomo d'acciaio rivelerà a tutti il suo segreto:

Superman#18

Con la famiglia di Superman sparsa in tutta la galassia, il nostro eroe deve affrontare alcune delle sue maggiori preoccupazioni riguardo se stesso e il suo posto nella galassia. Il leggendario artista Ivan Reis si unisce allo scrittore Brian Michael Bendis mentre introducono il più grande cambiamento nella vita di Man of Steel di sempre!

Lois Lane #7

Qualcuno che vuole uccidere Lois Lane non è una novità per il famoso giornalista, ma è a causa di qualcosa che conosce o che sta per scoprire? Inoltre, questo numero si lega agli eventi del Superman n. 18 di dicembre e al gigantesco cambiamento di status quo sia per Lois che per suo marito, Superman, in cui l'Uomo d'acciaio decide di rivelare la sua identità al mondo.

La coppia dovrà presto fronteggiare la minaccia di Leviathan, e con tutti questi sconvolgimenti non sarà facile per loro gestire il tutto. Il numero 18 di Superman verrà rilasciato l'11 dicembre mentre Lois Lane numero 7 arriverà sul mercato il primo gennaio 2020.

Henry Cavill sembra essere ancora legato al personaggio di Superman come dimostrano i suoi post; diversi rumor vogliono la presenza di Superman all'interno di Titans 2.