Superman: la nuova serie segna il ritorno, e la rinascita, di vecchi antagonisti

Clark Kent ha dovuto vedersela innumerevoli volte contro il ricco, tecnologico e calcolatore Lex Luthor, affrontare il devastante Braniac e cercare di fermare la minaccia di Doomsday in una delle storie più struggenti di Superman ma dove sono finiti gli altri antagonisti dell’Uomo d’Acciaio? Eccoli tornare nella nuova serie lanciata dalla DC.

Uno degli obiettivi dello sceneggiatore Joshua Williamson e del disegnatore Jamal Campbell in Superman del 2023, nuovo reboot delle avventure dell’ultimo figlio di Krypton, è proprio donare un design rinnovato, adatto ai lettori e all’industria odierna, di supercattivi conosciuti e purtroppo rimasti relegati al passato editoriale del supereroe. Nel corso dei pochi numeri pubblicati finora, i due autori hanno riportato in scena Parassita, Silver Banshee e anche una squadra di scienziati, pericolosi alleati di Lex Luthor.

Un insieme di antagonisti che potrebbe a tutti gli effetti mettere in difficoltà Superman, basti infatti pensare ai poteri di Rudy Jones, aka Parassita, capace di moltiplicarsi tramite l’assorbimento di energia, e di trasmettere il parassita anche agli altri. Lo stesso Clark sembra essere vulnerabile a questo processo, e ciò lo spinge ad allearsi con un altro villain, Livewire.

Il ritorno di questi antagonisti non è, tuttavia, da ricollegarsi alla sola volontà degli autori di riportarli in uno stile moderno, e farli conoscere alle nuove generazioni di lettori. Infatti, dal ritorno da Warworld, Superman è diventato incredibilmente più potente, e per sperare di mettere sia lui che la sua famiglia in difficoltà, la DC Comics ha puntato sul valorizzare l’eredità del passato delle molte serie a lui dedicate, andando a riprendere e modernizzare molti villain.

Il ritorno da Warworld, Superman è diventato incredibilmente più potente, e per sperare di mettere sia lui che la sua famiglia in difficoltà, la DC Comics ha puntato sul valorizzare l'eredità del passato delle molte serie a lui dedicate, andando a riprendere e modernizzare molti villain. Ricordiamo che anche la Kryptonite sta tornando a svolgere un ruolo importante nella nuova storyline di Superman.