Superman e Spider-Man: cosa accomuna e rende differenti i due iconici supereroi?

Emblemi delle due case editrici principali del settore dei comics americani, Marvel e DC, Spider-Man e Superman sono due supereroi molto diversi tra loro, per quanto presentino alcuni elementi in comune, come una carriera privata nel giornalismo. Andiamo quindi ad analizzare cosa rende simili, e diversi, Peter Parker e Clark Kent.

Nel corso delle loro lunghe storie Peter e Clark hanno sicuramente condiviso momenti simili, trovandosi spesso a dover fare i conti con le loro doppie vite, difendendo la sfera privata dai nemici che seminano terrore e pericolo a New York e Metropolis. La prima grande differenza si trova nelle origini dei due supereroi. Clark Kent è un alieno, proveniente dal pianeta Krypton, che possiede capacità straordinarie grazie all’influenza del Sole Giallo che illumina la Terra, mentre Peter Parker ottiene i suoi poteri dopo essere stato morso da un ragno radioattivo.

Queste origini si collegano ad una seconda, sostanziale, differenza: l’esperienza e la maturità derivante dalle proprie capacità. Mentre Clark è da tutta la vita che si esercita a padroneggiare i propri poteri, e ci viene mostrato nella maggior parte delle storie quando ha già raggiunto l’età adulta, Peter frequenta il liceo e commette diversi errori prima di comprendere il peso delle sue responsabilità.

Alla maturità va aggiunta la crescita personale dovuta a eventi particolari, come il divenire padre, un’esperienza vissuta da Clark, e che ha cambiato il suo approccio al lato supereroistico della vita, ma mai vissuta da Peter. Ovviamente tra le più grandi differenze tra i due si trovano le rispettive capacità. Mentre Clark possiede un insieme di poteri che lo rendono quasi un dio sul pianeta Terra, le abilità di Peter sono più circoscritte e limitate.

Passiamo poi all’eredità dei due. Se Clark ha un figlio, Jon, che è arrivato persino a sostituirlo in alcune storyline successive a Rebirth, Peter può vantare una pletora di cloni e versioni alternative provenienti da altre dimensioni. Un’altra grande differenza tra Spider-Man e Superman è la quantità di avventure cosmiche e lontane dalla Terra vissute dai due. Infatti, Superman, essendo alieno e in grado di respirare nello spazio aperto, è solito allontanarsi dalla superficie terrestre, mentre Peter si è sempre dimostrato affezionato alla Terra, e le poche storie ambientate lontano dal suo pianeta hanno sempre comportato problemi, basti pensare alle Guerre Segrete e al simbionte che sarebbe diventato Venom nella serie The Amazing Spider-Man.

Infine, l’ultima differenza, si ritrova nel loro camuffamento e nelle tecniche usate per nascondere la propria identità. Peter preferisce essere sicuro che nessuno lo possa riconoscere indossando costume e maschera, mentre Superman non si fa problemi a mostrare il proprio volto, che nasconde dietro un paio di occhiali quando deve interpretare il mite Clark Kent.