Il nuovo Superman trova il suo mentore perfetto: Nightwing

Con Clark Kent in missione lontano dalla Terra, il figlio Jon Kent ha raccolto l'eredità del padre diventando il nuovo Superman. Trattandosi di un supereroe ancora inesperto, Jon troverà presto il suo mentore perfetto: Dick Grayson, a.k.a. Nightwing.

In Nightwing #89, scritto da Tom Taylor e illustrato da Bruno Redondo, Dick Grayson si troverà a fornire consigli preziosi al giovane Superman sul mestiere di supereroe. Si tratta di un parallelo interessante che richiama un tassello importante della storia di Nightwing: dopo aver abbandonato l'identità di Robin, Dick chiese aiuto proprio a Superman su come proseguire la sua carriera da supereroe.



Jon Kent è un personaggio che ha visto la sua popolarità crescere abbastanza velocemente. Il web ha infatti discusso molto del coming out di Superman, raccontato in Superman: Son of Kal-El #5. Dick Grayson è invece un personaggio che non ha bisogno di presentazioni: il primo Robin si è distinto infatti sia nelle sue avventure in solitaria, che in gruppo con i Teen Titans.



Nightwing #89, in arrivo a Febbraio 2022, conterrà la prima parte di questo crossover, che si concluderà il mese successivo in Superman: Son of Kal-El #9. Non è ancora chiaro quando queste storie saranno disponibili anche in Italia. Per gli amanti delle trasposizioni in live action, è stata recentemente annunciata la data d'uscita di Superman e Lois 2.