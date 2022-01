Superman ha mai ucciso? Tutte le volte in cui è successo

Quando, nel 2013, venne distribuito il film "L'Uomo d'acciaio" nelle sale cinematografiche, i fan dei fumetti si lamentarono del finale della pellicola, che vedeva Superman uccidere il suo avversario. Ma nei fumetti Superman ha mai ucciso? Andiamo a scorprire in quali occasioni Clark Kent ha rinnegato la sua morale.

Action Comics #2



Dopo il suo debutto su Action Comics #1 nel 1938, Superman non ha perso troppo tempo prima di compiere il suo primo omicidio: già su Action Comics #2, infatti, Clark Kent prima uccide un soldato nemico lanciandolo a diverse centinaia di metri di distanza, e successivamente causa lo schianto di un aereo militare. Come spiegato nell'articolo dedicato a tutte le volte che Batman ha ucciso, negli anni '30 e '40, prima dell'istituzione del Comics Code Authority, era comune per i supereroi dei fumetti uccidere i loro avversari.



Action Comics #583



Dopo aver "adottato" il suo nuovo codice morale negli anni '50, Superman effettivamente non uccide più nessuno per anni, fino al 1986: nella storia in due parti "Whatever Happened to the Man of Tomorrow?", di Alan Moore e Curt Swan, Superman causa la morte di Mister MXYZPTLK che, nel tentativo di sfuggire al proiettore operato da Clark Kent che l'avrebbe imprigionato nella Zona Fantasma, cerca di rifugiarsi nella sua dimensione originale, finendo però dilaniato in due parti. Nonostante si sia trattato di un incidente, Superman ammetterà in seguito di aver pianificato il tutto, confessando di aver volontariamente infranto la sua regola.



Superman Vol. 2 #22



Zod è forse l'unico personaggio ad essere stato ucciso più volte da Superman. In questa storia scritta e illustrata da John Byrne, Clark si ritrova in un universo alternativo in cui Zod e i suoi sottoposti hanno decimato la popolazione della Terra, i cui sopravvissuti sono guidati da Lex Luthor. Dopo essere riuscito a fermare i kryptoniani, Luthor fa giurare a Superman di non permettere che la stessa cosa capiti al suo universo. Tornato nella sua dimensione, Superman tiene fede alla promessa eliminando i malvagi kryptoniani.



Superman Vol. 2 #75



Nel 1992, la celebre storia "The Death of Superman" vede Clark Kent combattere il temibile Doomsday, in un fumetto che è stato anche tra le ispirazioni del secondo film di Zack Snyder dedicato all'Uomo d'acciaio (qui la nostra recensione di Batman V Superman). Al termine della storia, Superman riesce a uccidere Doomsday al costo però della sua stessa vita.



Action Comics #782



Nel corso del crossover "Our Worlds at War", pubblicato nel 2001, un essere chiamato Imperiex minaccia di assorbire l'energia dell'intero universo, distruggendolo. Gli eroi e i villain dell'Universo DC uniscono quindi le forze per cercare di fermare l'avversario: tutti tranne Brainiac, che si allea con il nemico. La minaccia sarà sventata da Superman che, dopo aver ricevuto un power-up ad opera di Lex Luthor, manderà Imperiex e Brainiac indietro nel tempo fino al Big Bang, uccidendoli nell'esplosione che ha creato l'universo.



Justice League Vol. 2 #22



Abbiamo visto come Superman, nonostante la sua morale, sia stato disposto nel tempo ad infrangere la sua regola, quando necessario: ha ucciso villains, ha ucciso parademoni e ha ucciso anche un drago kryptoniano (su Superman Vol. 3 #13). In realtà, Superman ha ucciso anche un eroe: durante il crossover "Trinity War", ambientato nella realtà New 52, Clark Kent decapita Dr. Light utilizzando la sua vista calorifica. Più avanti, si scoprirà che il comportamento erratico di Superman era causato da una scheggia di Kryptonite inserita nel suo nervo ottico da un villain.



Injustice: Gods Among Us



Nonostante finora abbiamo preso in considerazione esclusivamente le avventure del Superman "canonico", è impossibile non citare, in conclusione, l'universo alternativo di Injustice: Gods Among Us, che presenta il Superman malvagio più iconico. Ispirata al videogioco di NetherRealm Studios, questa miniserie vede Joker manipolare Superman, portandolo a uccidere una Lois Lane incinta e distruggendo, contemporaneamente, la città di Metropolis. Non è sorpendente quindi assistere ad un infuriato Superman che, senza pietà, trafigge il petto del Joker con un pugno, che muore senza smettere di ridere. L'omicidio del Joker, in questo universo, sarà solo il primo di una lunga serie di delitti che vedranno Superman eliminare indiscriminatamente eroi e villain.