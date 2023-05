Superman: un villain torna a terrorizzare Metropolis dalla Zona Fantasma

Gli ultimi numeri di Action Comics, storica testata che nel 1938 diede inizio ai comics sui supereroi con la prima storia con protagonista Superman si sono rivelati piuttosto complicati per la famiglia di Clark Kent. Phillip K. Johnson e Rafa Sandoval hanno infatti deciso di far tornare un pericoloso villain, ancora relegato alla Zona Fantasma.

In Action Comics #1055, infatti, Superman e la sua famiglia, di ritorno dal Necrohive, si trovano circondati da zombie meccanici, apparsi immediatamente familiari a moltissimi lettori. Si tratta, infatti, di nemici controllati direttamente da Hank Henshaw, conosciuto anche come Cyborg Superman, sebben quest’ultimo si stato imprigionato nella Zona Fantasma.

Apparso per la prima volta in Adventures of Superman #465, Hank Henshaw era un membro dello Space Shuttle Excalibur, e che per sua sfortuna, durante la missione venne esposto a radiazioni cosmiche estremamente pericolose per l’organismo umano. Tornati sulla Terra, sia Hank che sua moglie Terri iniziarono a subire gli effetti dell’esposizione alle radiazioni.

Hank finì per trasformarsi in una specie di intelligenza energetica, capace di spostare continuamente la propria coscienza, e per quanto inizialmente, dopo la morte di Superman per mano di Doomsday si finse un ottimo rimpiazzo dell’Uomo del Domani, poi iniziò a seminare morte e distruzione a Metropolis e anche a Coast City col fine di infangare il vero supereroe.

Questo continuo ritorno di Henshaw sulle pagine delle testate dedicate a Superman lo rende certamente uno dei nemici più imprevedibili, e anche pericolosi, dell’Ultimo figlio di Krypton, e l’ombra dei suoi piani potrebbe espandersi rapidamente anche in altre serie, andando a stravolgere completamente l’universo DC. Voi cosa ne pensate del ritorno di Cyborg Superman? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco un busto a grandezza naturale di Superman, e ricordiamo che la nuova serie reboot sta riportando vecchi antagonisti pronti a stravolgere nuovamente la vita dell’Uomo del Domani.