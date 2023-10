Superman Vs Flash: DC Comics svela chi è il supereroe più veloce

Nell'universo DC Comics formato da centinaia di storie dove i supereroi uniscono le forze contro le minacce di turno, non è comunque difficile trovare racconti dove emerge anche rivalità tra alcuni di loro. Superman e Flash si sono affrontati diverse volte per stabilire chi fosse il più veloce, e sembra essere arrivata una risposta definitiva.

Entrambi i supereroi coinvolti nella gara, da una parte l’ultimo figlio di Krypton, e dall’altra il velocista Wally West, hanno subito numerosi cambiamenti nel corso delle rispettive storie, arrivando a ottenere anche dei potenziamenti molto interessanti, che hanno contribuito a rendere sempre più complesso il confronto tra i due in termini di velocità. Tutto iniziò con Superman #199, volume pubblicato nel 1967, in cui gli autori Jim Shooter e Curt Swan idearono il terreno perfetto per una sfida tra Superman e Flash: una gara di beneficenza.

In quell’occasione il risultato finale fu un pareggio, così come avvenne anche per le gare narrate negli anni a venire da altre firme del settore. Almeno fino alla più recente. Nell’ultima competizione tra Superman e Flash, organizzata sempre con fini umanitari, subentra un altro fattore. Lex Luthor, sicuro che il suo acerrimo nemico non potrà vincere e sovrastare la velocità di Flash, promette di donare 1 miliardo di dollari all’associazione se l’Uomo d’Acciaio riuscirà nell’impresa di arrivare per primo alla linea di traguardo.

Luthor non vede l’ora di assistere alle dure parole dell’opinione pubblica qualora Superman non riuscisse a vincere. Lex però non sa che, grazie al super udito, Clark ha ascoltato tutti i dettagli del suo piano, ed è più determinato che mai a vincere per poter dare una casa a centinaia di bambini rimasti soli. L’integralità di Superman non gli permette di rivelare a Flash i piani di Luthor, e per questo l’unica possibilità di ottenere quel centro per i bambini è mettercela tutta.

Ripensando a tutte le sue imprese, Clark si convince di potercela fare, e nonostante Wally sembra tenergli testa, sulla linea del traguardo l’ultimo figlio di Krypton si sporge poco più avanti per vincere. Guidato dal desiderio di compiere l’ennesima buona azione, Superman si rivela quindi più veloce di Flash, e di conseguenza il supereroe più veloce dell’intero universo DC.

Guidato dal desiderio di compiere l'ennesima buona azione, Superman si rivela quindi più veloce di Flash, e di conseguenza il supereroe più veloce dell'intero universo DC.