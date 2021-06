Superman Vs Lobo: nuovi dettagli per l'esplosiva miniserie in arrivo ad agosto

Uno degli annunci più interessanti, e stravaganti, rivelati da DC Comics nel corso della settimana appena passata, è stata la miniserie in tre volumi di Superman Vs Lobo, scritta da Tim Seeley, Sarah Beattie e disegnata da Mirka Andolfo, che sarà disponibile a partire dal 24 agosto in un'edizione più curata, di prestigio.

Nel corso degli anni ci sono state diverse collaborazioni, e anche scontri, tra l'Uomo d'Acciaio e lo stravagante czarniano creato da Keith Giffen e Roger Slifer nel 1983, e per quanto appartengano a due stili narrativi completamente diversi, Lobo è diventato sempre più legato a Superman, basti pensare alla sua apparizione nell'ultimo film animato Superman: The Man of Tomorrow, uscito nel settembre del 2020.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della serie da parte della casa editrice DC: "Cosa succede quando una forza indomabile incontra un oggetto irritante? Questo è ciò che scopriranno i lettori quando Superman si ritroverà di fronte a Lobo al lancio, ad agosto, della serie Superman Vs. Lobo! Cosa sarà peggio? I danni che causerà Lobo, o la confusione nel tentativo di fermarlo? Prevedo un team-up, ragazzi! Oppure sarà un disastro? Dopotutto è coinvolto Lobo!"

Soffermandosi poi sugli autori alla base del progetto, ed entrando più nel dettaglio della trama, l'editore ha continuato: "Dagli scrittori Tim Seely e Sarah Beattie, la squadra dietro l'indie di successo Money Shot, e l'artista di Punchline, Mirka Andolfo, arriva un'esilarante ed epica storia di supereroi, confezionata in tre volumi con più pagine rispetto allo standard. Numen è l'essere più conosciuto dell'universo, un dio che esagera nell'utilizzo dei canali social, e non sembra andarci piano quando vede l'enorme attenzione riservata a Superman e Lobo. A complicare ulteriormente le cose c'è la dottoressa Flik, una scienziata determinata a studiare gli ultimi figli di Krypton e Czarnia. Cosa può apprendere sull'eroe il cui pianeta natale è stato distrutto quando era ancora in fasce, e sul cattivo ragazzo che invece ha fatto sparire tutto solo per il gusto di farlo?"

Ricordiamo che da quest'estate i fumetti di Superman cambieranno profondamente, e vi lasciamo scoprire un lato nascosto di Clark Kent, emerso nella nuova serie Red and Blue.