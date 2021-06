Superman e Wonder Woman entrano nel mondo degli anime grazie ad un poster fanmade

Sia per le novità editoriali e le nuove serie annunciate dalla stessa DC Comics, sia per la pubblicazione della Snyder Cut del film Justice League, uno dei cinecomic più criticati, Superman e Wonder Woman sono tornati sotto i riflettori, e un appassionato ha deciso di inserirli in un contesto totalmente estraneo a loro, ovvero il mondo degli anime.

Ultimamente il mondo dei comics americani si è avvicinato relativamente a quello dei manga, basti pensare a progetti quali Deadpool: Samurai, contenente anche chiari riferimenti a My Hero Academia, oppure al Joker che grazie a Kodansha Publishing ha ottenuto una sua stravagante storia anche nel Sol Levante, eppure nel corso degli anni si sono visti ben pochi supereroi occidentali inseriti in dei media così importanti come manga e anime.

Tuttavia, grazie all'immaginazione e alla passione dell'artista Sushio, l'ultimo figlio di Krypton e la figla di Themyscira sono entrati a far parte del vasto universo del fumetto orientale, con uno stile che sembra richiamare serie tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Rispettando i design originali, Sushio è riuscito a creare un poster in perfetto stile anime, con tanti dettagli, come l'aereo invisibile di Wonder Woman, i dettagli del suo scudo, e la frusta che in basso a sinistra forma un cuore. Fateci sapere cosa pensate di questo speciale omaggio nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che sono stati rivelati nuovi dettagli sulla miniserie Superman Vs Lobo, in arrivo ad agosto, e vi lasciamo a tutti i cambiamenti annunciati riguardo il futuro dell'Uomo d'Acciaio.