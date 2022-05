Le Supernove di ONE PIECE diventano gli Hashira di Demon Slayer in questo video splendido

ONE PIECE e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono tra i manga - e quindi anche gli anime - più di successo degli ultimi decenni. Se ONE PIECE ha infranto diversi record nel corso della sua lunghissima pubblicazione, Demon Slayer lo batte in diverse situazioni. In ogni caso, entrambi sono ancora al centro dell'industria.

I due sono pezzi grossi e tutti i loro personaggi sono rimasti impressi nella mente di tutti. Nonostante non appaiano spesso nel manga tutti insieme praticamente dalla loro introduzione, in ONE PIECE abbiamo il gruppo di pirati chiamato le Supernove, che comprende anche il protagonista Rufy e il suo fido alleato Zoro, oltre a tanti personaggi importanti. In Demon Slayer invece ci sono gli Hashira, o Pilastri, l'apice della forza del gruppo di cacciatori di demoni, ognuno con caratteristiche uniche e che si stanno scoprendo man mano nell'anime.

Cosa accadrebbe unendo questi gruppi di personaggi di ONE PIECE e Demon Slayer? Il disegnatore Raizou ha pensato di prendere le Supernove di ONE PIECE e renderle Hashira di Demon Slayer, con il risultato mostrato nel video disponibile in alto. Ogni Supernova mantiene la propria caratteristica principale ma contemporaneamente assume alcune caratteristiche dei cacciatori di demoni, in un risultato unico. Vi piace la visione di Raizou Art?