Le supernove di ONE PIECE sono ispirati a Pirati realmente esistiti?

Un'opera tanto grande, quanto importante, come ONE PIECE, ha al suo interno numerose curiosità in grado di stupire più volte i lettori. Dalle taglie degli imperatori fino alle origini del character design di Sanji, ogni tassello è parte di un mosaico più grande, frutto di una mente cara alla tradizione piratesca.

C'è un motivo per la quale l'universo di ONE PIECE detta tanto fascino agli occhi dei lettori. Una sfera legata al mondo dei pirati e orchestrata così maniacalmente dalla mente di Eiichiro Oda è frutto di una vastissima conoscenza della cultura in materia, a partire proprio dalle basi e dalle origini del fenomeno, passando per l'approfondimento di quelle figure che sono entrate a gamba tesa nella mitologia.

Per questo motivo, il sensei, in occasione di una risposta a un fan, ha rivelato a quali personalità si è ispirato nella creazione delle supernove, ovvero quei pirati che fanno parte della peggior generazione, e che di seguito vi riportiamo:

Eustass "Capitano" Kid : Eustachio il Monaco (13° secolo) e William Kidd (17° secolo), uno dei corsari scozzesi più famosi al mondo;

: Eustachio il Monaco (13° secolo) e William Kidd (17° secolo), uno dei corsari scozzesi più famosi al mondo; X Drake : Dal celebre e leggendario Sir Francis Drake;

: Dal celebre e leggendario Sir Francis Drake; Basil Hawkins : Da John Hawkins e dal bucaniere Basil Ringrose;

: Da John Hawkins e dal bucaniere Basil Ringrose; Capone "Gang" Bege : dal corsaro inglese del 15° secolo Thomas Cavendish;

: dal corsaro inglese del 15° secolo Thomas Cavendish; Trafalgar Law : dal pirata Edward Law, nonché conte di Elleborough;

: dal pirata Edward Law, nonché conte di Elleborough; Jewelry Bonney : dalla temutissima pirata Anne Bonny;

: dalla temutissima pirata Anne Bonny; Urouge : è ispirato all'omonimo pirata arabo del 16° secolo;

: è ispirato all'omonimo pirata arabo del 16° secolo; Scratchmen Apoo: da Cheung Po Tsai, storico pirata e colonnello della Marina cinese;

E voi, invece, conoscevate queste curiosità in merito alle supernove di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.