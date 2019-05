Le supernove di ONE PIECE: Stampede si mostrano in nuovi character design

ONE PIECE: Stampede è ormai dietro l'angolo, con una data di uscita fissata per agosto, ma la produzione del lungometraggio animato continua a svelare ai futuri spettatori e amanti della saga nuovi character design. Stavolta il focus è tutto per i personaggi svelati ultimamente, ovvero le Supernove più Smoker, Tashigi e Sabo il Rivoluzionario.

Il festival messo su da Buena Festa sembra aver attirato la crème de la crème della pirateria, con un inatteso ma apprezzato ritorno delle Supernove. ONE PIECE: Stampede ci darà l'occasione di rivederle tutte insieme sulla stessa isola dopo gli avvenimenti all'Arcipelago Sabaody. Nel tweet in calce di Spy potete osservare i character design più approfonditi, con viste frontali, laterali e di alcuni dettagli degli ultimi personaggi presentati.

Si parte da Eustass D. Kidd, il pirata dai capelli rossi che è recentemente tornato anche nel manga, e di cui viene mostrato nel dettaglio il nuovo braccio meccanico. Si passa poi per X-Drake e Basil Hawkins, finendo poi con Urouge e Bonney, con gli ultimi due probabilmente i personaggi con meno apparizioni nel nuovo mondo finora. Infine, vengono anche dettagliati i design di Smoker e Tashigi, entrambi travestiti da pirati. Qual è il design di ONE PIECE: Stampede che vi è piaciuto di più finora?