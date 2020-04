Il Susanoo di Madara Uchiha diventa un'incredibile statua da collezione

Madara Uchiha, sia per il suo tormentato passato, sia per i suoi poteri quasi illimitati, è considerato uno dei villain più interessanti e importanti nella seconda parte dell'opera principale del mangaka Masashi Kishimoto, Naruto: Shippuden .

Leader del Clan Uchiha e fondatore del Villaggio della Foglia insieme al primo Hokage, le azioni di Madara hanno segnato profondamente il destino di Konoha. Dimostratosi da subito un bambino incredibilmente forte, Madara sviluppò in seguito lo Sharingan, e le sue evoluzioni più potenti, ovvero lo Sharingan Ipnotico e quello Ipnotico Eterno.

Insieme allo Sharingan Ipnotico vi è la possibilità, per i suoi possessori più abili, di attivare la tecnica nota come Susanoo, il valoroso dio delle tempeste. Questa creatura prende forma dal chakra dell'utilizzatore e si manifesta con delle armi. Nel caso di Madara il Susanoo possiede cinque differenti stadi, l'ultimo dei quali è un gigantesco combattente, con l'armatura da samurai, un naso che richiama molto quello dei Tengu, delle ali, e delle immense katane.

Sono state realizzate diverse statue dedicate a Madara, e di recente è stato annunciato uno splendido busto della forma definitiva del suo Susanoo, realizzato dall'IF Studio, che sarà disponibile a partire dalla prossima estate. Nel post in calce, condiviso su Twitter da @MundoKame, potete vedere delle immagini riguardanti questo splendido pezzo da collezione, alto circa 20 centimetri, e già pre ordinabile al prezzo di 65€. Ricordiamo inoltre che il Susanoo è stato usato da Zoro di ONE PIECE in una simpatica fanart.