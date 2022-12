Il Susanoo degli Uchiha attacca il Jump Festa: la visual per l'anime di Sasuke Retsuden

Naruto e Boruto sono stati grandi protagonisti al Jump Festa edizione 2023 grazie a una miriade di succose novità. In particolare i fan sono stati sorpresi dall'annuncio della prossima saga dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, che a quanto pare adatterà la novel Sasuke Retsuden.

Oltre al sondaggio globale di Naruto, che porterà alla creazione di una mini serie manga creata appositamente da Masashi Kishimoto, al Jump Festa '23 si è parlato molto dei ninja del Villaggio della Foglia.

Con la fine della saga originale del Labirinto dei Giochi, il prossimo anno la serie anime di Boruto adatterà il romanzo di Sasuke Retsuden. L'inizio di questo arco narrativo dedicato al viaggio dei coniugi Uchiha per salvare Naruto Uzumaki dalla malattia comincerà con la trasmissione dell'episodio 282 dell'anime. Questa spettacolare e attesa avventura comincia in anteprima con l'illustrazione speciale che trovate nel tweet in calce all'articolo.

Oltre all'immagine, i visitatori del Jump Festa 2023 sono stati estasiati da una statua a grandezza naturale del Susanoo di Sasuke. La gigantesca manifestazione spirituale di chakra dall'aspetto simile a un Tengu è una tecnica peculiare del Clan Uchiha che è possibile utilizzare solamente dopo aver ottenuto il Mangekyou Sharingan. La versione di Sasuke si distingue dalle altre per il suo colore violaceo, per le gigantesche ali sulla schiena e per le spade impugnate.