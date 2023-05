Suzume: come sta andando il film in Italia? Ecco i risultati del box office attuali

Ci siamo, dopo il trionfo di Suzume nei cinema giapponesi, l'ultima pellicola di Makoto Shinkai ha finalmente compiuto la sua apparizione nelle sale del Bel Paese. Ma ad una settimana di programmazione, come sta procedendo la distribuzione del film in termini di numeri al box office?

Nelle ultime settimane sono emersi un paio di retroscena sull'ultima pellicola dal noto regista di Your Name, su tutte la questione delle protagoniste che i produttori hanno scartato durante le fasi iniziali di pianificazione. A tal proposito, durante la premiere, Makoto Shinkai ha già rivelato la data d'uscita del suo prossimo film che dovrebbe approdare in Giappone tra il 2026 e il 2027.

Per quanto riguarda la distribuzione di Suzume in Italia, che non sta seguendo la consueta 'formula evento', ad oggi il lungometraggio ha richiamato nelle sale del Paese quasi 74mila spettatori per un ammontare complessivo al box office di 545mila euro. I dati cinetel, recuperabili tramite il link alla fonte, dimostrano un'accoglienza tutto sommata discreta per un film d'animazione giapponese. Ad ogni modo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Suzume è ancora disponibile alla visione nei cinema italiani, vi suggeriamo dunque di supportare questa iniziativa affinché gli anime continuino ad arrivare nelle sale.

