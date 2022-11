Suzume debutta in giappone allo scoccare della mezzanotte con un particolare omaggio

Circa un mese fa la nuova opera su pellicola di Makoto Shinkai si era mostrata nel nuovo trailer di Suzume no Tojimari. Il regista, famoso specialmente per Your Name, aveva poi lavorato a Weathering With You e dopo tre anni torna nei cinema.

Il sito web ufficiale del film Suzume (nome completo Suzume no Tojimari) di Makoto Shinkai ha rivelato che gli spettatori nei cinema giapponesi riceveranno un opuscolo bonus chiamato "Shinkai Makoto Hon". Il booklet sarà limitato a 3 milioni di copie di tiratura e conterrà una lunga intervista a Shinkai. Racconterà di sue idee originali per Suzume, Weathering With You, Your name e conterrà un'intervista inedita tra Shinkai, la doppiatrice Nanoka Hara (nel cast per Suzume Iwato) e il doppiatore Hokuto Matsumura (Sōta Munakata).

Il film debutterà in Giappone nella mezzanotte dell'11 novembre, in 11 sale di sei città differenti. Inoltre, nello stesso giorno, NTV trasmetterà in televisione i primi 12 minuti del film, durante la messa in onda di Your name. Dopo di ciò, TOHO ospiterà una trasmissione con il regista Shinkai e la doppiatrice Hara.

La realizzazione del film si è conclusa il 24 ottobre e Suzume no Tojimari arriverà in Italia con la distribuzione di Crunchyroll, nei primi mesi del 2023. A proposito, sapevate che i produttori hanno già avvertito gli spettatori che vi sarà il suono del classico allarme antisismico in Suzume no Tojimari?