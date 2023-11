Suzume, il film di Makoto Shinkai arriva su Crunchyroll: a novembre l'uscita

Suzume è il film più maturo di Makoto Shinkai, il più recente e popolare lavoro del regista che negli ultimi anni ha conquistato l'industria cinematografica nipponica e il titolo di erede di Miyazaki. Il successo di questo lungometraggio sta continuando anche a mesi dall'uscita. Molto presto, Suzume sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Proiettato in Giappone dall'11 novembre del 2022, Suzume è il quarto film anime con più incassi della storia. Il maestro Shinkai ha fatto centro ancora una volta con una storia che riflette sul rapporto tra il suo paese d'origine e il fenomeno dei terremoti. Chi ancora non ha avuto modo e possibilità di andare al cinema per guardare uno dei migliori film anime di sempre, presto avrà modo di recuperarlo grazie a Crunchyroll.

Nelle ultime ore Crunchyroll ha annunciato che Suzume arriverà sul suo catalogo in esclusiva streaming. L'uscita della pellicola sul servizio dedicato agli anime di proprietà Sony è proprio dietro l'angolo. Suzume debutterà su Crunchyroll dal 17 novembre alle 02:00.

Suzume racconta la storia del diciassettenne omonimo protagonista. Questo viaggio comincia con tranquillità nella città giapponese di Kyushu, dove Suzume apre delle misteriose porte che causano disastri e distruzione in tutta la nazione. Chiudere questi misteriosi portali è essenziale per prevenire altre catastrofi, ma questo viaggio di formazione è costituito da difficili sfide.