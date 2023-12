Suzume ai Golden Globes, Makoto Shinkai: 'Sono onorato, è merito dei fan'

In questi giorni sono stati rivelati i film che hanno ottenuto una nomination agli 81° Golden Globes del 2023. Fra questi, per il titolo di "Miglior film d'animazione" sono in corsa Il ragazzo e l'airone, del maestro Hayao Miyazaki e del meraviglioso Studio Ghibli, e anche Suzume, l'ultimo capolavoro di Makoto Shinkai.

La cerimonia di premiazione dei Golden Globe avverrà il 7 gennaio 2024. La competizione nella categoria di "Miglior film d'animazione" è agguerrita, con i film Disney-Pixar Elemental e Wish, insieme a The Super Mario Bros. Movie e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Ottenere una nomination per questo premio è già di per sé un enorme orgoglio, e il regista Makoto Shinkai ha colto l'occasione per ringraziare tutti i suoi fan dal profondo del suo cuore. In un post su X, il vecchio Twitter, scrive: "È un onore troppo grande per me. È tutto grazie a voi fan e allo staff!"

Quella di quest'anno è la prima nomination ai Golden Globes sia per Makoto Shinkai che per Hayao Mizayaki. Per quanto riguarda Il Ragazzo e L'airone, invece, concorre anche per il titolo di "Miglior colonna sonora originale", sempre insieme a Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il lungometraggio di Shinkai è arrivato nei cinema italiani nell'aprile di quest'anno e attualmente è possibile recuperare Suzume solo su Crunchyroll. La trama del film segue il fantasioso viaggio di Suzume, una ragazza che si imbatte in una misteriosa porta che, una volta aperta, scatena la distruzione di tutti coloro che si trovano nelle vicinanze. Il film ha già conquistato il pubblico e la critica, contribuendo alla crescente affermazione degli anime a livello internazionale.