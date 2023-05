Suzume: la pellicola di Shinkai diventa il quarto film anime con più incassi della storia

Pubblicato in Giappone nel novembre del 2022, e arrivato nei mesi successivi anche in Occidente per poi approdare solo di recente anche in Cina e nella Corea del Sud, Suzume no Tojimari ultimo film diretto e scritto da Makoto Shinkai ha superato ogni aspettativa, arrivando a incassi straordinari registrati in tutto il mondo.

Stando ai dati relativi al 21 maggio 2023, sono 46 milioni gli spettatori andati in sala ad assistere a Suzume no Tojimari, e avrebbe incassato ben 322 milioni di dollari americani, circa 300 milioni di euro al cambio attuale. La Cina, dove il film è stato trasmesso a partire dal 24 marzo 2023, è al primo posto tra i paesi in cui ha incassato di più con ben 119 milioni di dollari, più di un terzo dell’intero box office mondiale. Ad accogliere in maniera estremamente positiva il film è stata anche la Corea del Sud, seconda nella classifica dei paesi in cui è stato trasmesso per incassi, con ben 42 milioni di dollari.

Nel corso del singolo weekend di lancio negli Stati Uniti la pellicola ha guadagnato ben 5 milioni, cifra cresciuta fino all’aggiornamento più recente, in cui Suzume è diventato il quarto film anime ad avere incassato di più nella storia del medium, subito dopo Your Name, altro lungometraggio firmato da Makoto Shinkai e prodotto da CoMix Wave Films, e di diversi milioni sotto La Città Incantata dello Studio Ghibli e Hayao Miyazaki e Demon Slayer: il Treno Mugen di Ufotable.

Cosa ne pensate di questo risultato raggiunto da Suzume no Tojimari?