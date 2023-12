Suzume, spiegazione del finale del film di Makoto Shinkai

Un prodotto davvero maturo l'ultimo film di Makoto Shinkai, perciò vediamo assieme qual è la spiegazione del finale di Suzume, sia per quello che succede nella trama sia per i significati che ha nell'economia del lungometraggio d'animazione.

Ora che Suzume è arrivato su Crunchyroll e in tanti hanno recuperato il film di Makoto Shinkai cerchiamo di capirne il finale e spiegarlo bene. Verso la fine del film la protagonista, Suzume, rivive i ricordi terrificanti del terremoto e maremoto giapponese del 2011, riuscendo a liberare Sota dalla sediolina, estraendone l'anima e ridandogli una forma umana.

A quel punto incontra il ricordo di sé stessa bambina a cui regala proprio la sediolina. Nel mondo reale Suzume e Sota si salutano e prendono le proprie strade diverse con la promessa però di incontrarsi nuovamente. E infatti qualche mese dopo la ragazza incontra Sota proprio nello stesso posto in cui si erano visti per la prima volta.

Il finale di Suzume è quindi una grande lezione di come si affronta il passato e si cerca di elaborarlo, soprattutto di fronte a grossi eventi luttuosi e catastrofici come quello che ha colpito la protagonista.

Makoto Shinkai quindi utilizza l'arte e il cinema per esorcizzare una delle più grosse tragedie naturali della storia giapponese, di fronte alla quale non sempre si può vincere ma si può reagire e lottare assieme, proprio come fanno i protagonisti di Suzume.

E a voi è piaciuto il finale del film? L'avete visto su Crunchyroll? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di Suzume.