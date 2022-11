Suzume no Tojimari arriva negli Happy Meal dei McDonald's con un libro illustrato

Il nuovo film di Makoto Shinkai Suzume no Tojimari, il cui ultimo trailer è stato mostrato a fine settembre, esordirà nei cinema giapponesi il prossimo 11 novembre. L'attesa è già alle stelle, e il nuovo capolavoro del regista di Your Name e Weathering with You sembra non voler tradire le aspettative dei fan.

Suzume no Tojimari sarà quindi la prossima pellicola di Shinkai, che vedrà protagonista la giovane Suzume. La ragazza, dopo un incontro con un enigmatico uomo alla ricerca di una porta, verrà coinvolta in una spirale di disastri che si libereranno in tutto il Giappone, e solo lei potrà salvare il paese chiudendo tutte le porte che si sono aperte.

La distribuzione di merch per Suzume no Tojimari è già iniziatia ed ecco quindi che a partire dal 4 novembre in Giappone arriverà il libro illustrato di Suzume no Tojimari come sorpresa negli Happy Meal del McDonald's. La catena di fast food americana ha puntato forte sul nuovo film di Shinkai, pubblicizzando l'arrivo del libro con uno spot su YouTube che potete vedere in capo a questa notizia. A presentare gli Happy Meal c'è Ryunosuke Kamiki, doppiatore di Tomoya in Suzume no Tojimari.

All'uscita del film in Giappone il 4 novembre, verrà distribuito un particolare omaggio a chi vedrà la prima di Suzume no Tojimari. Al debutto in Giappone manca sempre meno, e il ritorno di Shinkai alla regia è già attesissimo anche in occidente.