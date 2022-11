Suzume no Tojimari esplode in Giappone: 1.88 miliardi di Yen

Suzume no Tojimari è il nuovo capolavoro di Shinkai sul grande schermo che gli spettatori in Giappone si stanno già godendo da pochissimi giorni. Il debutto nel Paese del Sol Levante è, infatti, avvenuto lo scorso venerdì, l'11 novembre, e ha già scalato le classifiche del box office con numeri vertiginosi.

Si spera che i giapponesi siano quanto meno andati al cinema a stomaco pieno, magari con il panino di Suzume. Sicuramente erano molto carichi perché il film di Makoto Shinkai ha venduto 1.33 milioni di biglietti e ha guadagnato 1.88 miliardi di yen (circa 13.49 milioni di dollari) nei primi tre giorni. Rispetto a Your Name il film ha venduto il 38,7% di biglietti in più e ha guadagnato il 47,4% in più. Suzume no Tojimari ha anche venduto il 14,8% in più di biglietti e ha guadagnato il 14,4% in più rispetto al precedente film di Shinkai Weathering With You, segnando i tre giorni di debutto al cinema più popolaritra tutti i film di Shinkai.

Shinkai ha affermato che tre punti importanti di Suzume no Tojimari sono che si tratta di un road movie in giro per il Giappone, di una storia sulla "chiusura delle porte" anziché sull'apertura, e di un motivo per andare al cinema. Ha spiegato che con chiusura delle porte può riferirsi alla chiusura di questioni in sospeso o alla conclusione di qualcosa.

Un nuovo trailer musicale di Suzume no Tojimari è appena uscito e anche in Italia gli spettatori non mancheranno.