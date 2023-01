Suzume no Tojimari: il film diventa il 10° film anime con più incassi della storia

Nel corso degli ultimi anni le opere di Makoto Shinkai sono state accolte in maniera straordinaria, ricevendo il plauso in tutto il mondo e confermandosi alcuni dei film che hanno incassato di più nella storia dell’animazione giapponese. Anche Suzume no Tojimari, a due mesi di distanza dall’uscita, è riuscito a raggiungere un grande traguardo.

Da qualche anno la classifica dei film anime con i maggiori incassi viene periodicamente aggiornata, merito di pellicole che riescono a catturare l’interesse di milioni di persone nel mondo, come Demon Slayer: il Treno Mugen, o di franchise con un’enorme storia alle spalle che continuano a stare sulla cresta dell’onda, come nel caso di ONE PIECE: RED. Sebbene però i film di Shinkai non possano vantare una solida community dietro come nel caso di shonen serializzati di Shonen Jump o riviste d’eccellenza del settore, questi riescono comunque ad attirare pubblico nelle sale.

Se verso la fine di novembre il successo di Suzume no Tojimari aveva sorpreso, ad oggi, 11 gennaio 2023, il film ha raggiunto la cifra record di 12.13 miliardi di yen incassati, equivalenti a 85 milioni di euro. Un numero che lo fa entrare di diritto al decimo posto della classifica dei film anime con più incassi nella storia del Giappone, superando Si alza il Vento dello Studio Ghibli. Oltre al maestro Hayao Miyazaki, quindi, Makoto Shinkai è il secondo autore ad avere tre delle sue opere nella top 10.

