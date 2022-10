Suzume no Tojimari, il film conterrà il suono dell'allarme antisismico giapponesi

L'esordio di Suzume no Tojimari nei cinema giapponesi è sempre più vicino. La nuova pellicola di Makoto Shinkai esordirà nel Sol Levante il prossimo 11 novembre, e si prospetta già un successone. Tutte le fasi di produzione di Suzume no Tojimari si sono concluse il 24 ottobre, e il regista è più pronto che mai a tornare sul grande schermo.

Suzume no Tojimari arriverà in Italia grazie a Crunchyroll nei primi mesi del 2023, visto l'amore che si respira per Makoto Shinkai anche nel Bel Paese. Le sue storie di crescita e formazione, come il clamoroso Your Name, sanno toccare nel profondo le persone, regalandogli emozioni davvero uniche.

Prima che la pellicola arrivi nelle sale giapponesi, però, l'account Twitter ufficiale di Suzume no Tojimari ha dovuto rilasciare una comunicazione: nel film si potrà udire infatti il suono dell'allarme antisismico giapponese, che viene utilizzato negli edifici per avvertire dell'imminente arrivo di un terremoto. Il Giappone è un paese estremamente all'avanguardia per quanto riguarda i sismi, vista anche la frequenza con cui si abbattono sul suolo nipponico, ed è bene avvertire gli spettatori di non allarmarsi in caso sentano l'allarme antisismico perché è solo un effetto del film.

Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, Suzume no Tojimari è la storia della diciassettenne Suzume, che dopo un incontro con un uomo che cerca un'enigmatica porta ne trova una nel bel mezzo di alcune rovine. Suzume decide di aprirla, e in quel momento se ne aprono altre in tutto il Giappone, scatenando mille catastrofi. Il compito della giovane sarà quello di chiudere le porte e scongiurare i disastri e le calamità.