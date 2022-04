Suzume no Tojimari: il nuovo film di Makoto Shinkai si mostra nel primo trailer

Grazie a pellicole come Your Name e Weathering With You, entrambe capaci di riscuotere un successo a livello mondiale, il regista Makoto Shinkai si è definito uno spazio molto particolare nel settore dell’animazione giapponese, e a poche ore di distanza dal reveal della data d’uscita del nuovo film Suzume no Tojimari è arrivato il primo trailer.

In seguito alle prime informazioni e materiali promozionali diffusi a partire da dicembre 2021, finalmente possiamo vedere alcune delle sequenze della nuova opera di Shinkai, ambientata in un mondo post apocalittico dove la protagonista Suzume si ritroverà a viaggiare per tutto il Giappone attraversando molte porte.



Quella della porta è una metafora sulla quale lo stesso regista ha voluto porre molta attenzione nelle varie dichiarazioni, e come potete vedere anche nel breve trailer disponibile in cima alla notizia e alla key visual in calce, alle porte è affidato un ruolo fondamentale.

Ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale giapponesi l’11 novembre 2022, e mentre Makoto Shinkai ha curato la direzione e la sceneggiatura, il character design è stato affidato a Masayoshi Tanaka, la direzione artistica a Takumi Tanji, e la direzione dell’animazione a Kenichi Tsuchiya. Fateci sapere cosa ne pensate del primo trailer ufficiale di Suzume no Tojimari lasciando un commento qui sotto.