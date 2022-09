Suzume no Tojimari: il film di Makoto Shinkai si mostra in un nuovo trailer

Una porta chiusa e tanti segreti in un mondo apparentemente in rovina segnavano il ritorno di Makoto Shinkai. Il regista di Your Name e del più recente Weathering With You torna con una nuova creazione, dopo tre anni dall'ultima uscita nei cinema. E il film stavolta è Suzume no Tojimari, a breve disponibile in Giappone.

L'annuncio di Suzume no Tojimari nel 2021 introduceva a un nuovo mondo slegato dai precedenti, con una porta in un luogo in rovina e un possibile disastro per il Giappone. Piano piano, Suzume no Tojimari ha mostrato nuovo materiale promozionale con la presentazione di Suzume e di altri personaggi. Il nuovo trailer di Suzume no Tojimari mette bene in chiaro la situazione del film animato, con l'incontro della protagonista con un ragazzo che cerca una porta.

I due sono al centro anche della nuova locandina di Suzume no Tojimari, con Suzume e questo misterioso personaggio che aprono una di queste porte. Il trailer serve anche a presentare il nuovo cast del film:

Eri Fukatsu ha il ruolo di Tamaki Iwato;

Matsumoto Hakuo II dà la voce a Hitsujiro Munakata;

Shota Sometani è Minoru Okabe;

Sairi Ito è Rumi Ninomiya;

Kotone Hanase è la voce di Chika Amabe;

infine Kana Hanazawa dà la voce a Tsubame Iwato;

Suzume no Tojimari debutterà in Giappone l'11 novembre 2022.