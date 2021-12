Suzume no Tojimari è il nuovo film di Makoto Shinkai: trama, data di uscita e locandina

Weathering With You è stato l'ultimo acclamato lavoro di Makoto Shinkai. Il regista, ormai ben noto a livello mondiale per i suoi lungometraggi, aveva però annunciato di avere un altro progetto in cantiere. Il regista di Your Name aveva anticipato la rivelazione, che ora è arrivata: Suzume no Tojimari.

Tramite la pagina Twitter ufficiale, mezzo con la quale è stato trasmesso l'annuncio e il cui tweet è disponibile in basso, è stato annunciato che il nuovo film di Makoto Shinkai sarà Suzume no Tojimari. Al momento si sa pochissimo di questa pellicola, con pochi elementi rivelati. Il primo è la locandina a tinte blu tra cielo e acqua, in un edificio diroccato con al centro una porta bianca e rovinata che si staglia misteriosa.

Il titolo Suzume no Tojimari potrebbe essere tradotto come "La porta chiusa di Suzume", con Suzume che potrebbe riferirsi sia a un passerotto, traduzione del termine, che al nome della protagonista. Secondo alcuni leak di Natalie.mu, è la storia di una ragazza che gira per il Giappone in rovina a chiudere le porte che hanno causato sventure. Un road movie dal Kyushu al resto dell'arcipelago che seguirà la sua liberazione e la sua crescita.

Suzume no Tojimari sarà proiettato in Giappone nell'autunno 2022. Intanto potete recuperare alcuni film di Makoto Shinkai su VVVVID.