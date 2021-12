Suzume no Tojimari, il nuovo film di Shinkai sarà ambientato in un mondo post-apocalittico

Il regista Makoto Shinkai è diventato un'icona dell'industria dell'animazione giapponese grazie ai successi in tutto il mondo di Your Name e Weathering With You, due lungometraggi che hanno riscosso cifre da capogiro in termini di incassi al box office. Il prossimo film del noto director si chiamerà Suzume no Tojimari.

CoMix Wave Films, lo studio di animazione per cui lavora Shinkai, aveva già preannunciato qualche giorno fa l'arrivo imminente di nuove informazioni sul prossimo lavoro cinematografico del regista, promessa che è stata infine mantenuta. Attraverso una prima locandina di Suzume no Tojimari, dunque, il director ha presentato al mondo il progetto a cui sta lavorando da qualche anno e che avrà l'arduo compito di conquistare il pubblico al pari degli ultimi film di Makoto Shinkai.

Ad ogni modo, una trama ufficiale della pellicola è già stata resa nota e recita quanto segue: "Una ragazza di 17 anni, che vive in una città tranquilla, incontra un giorno un ragazzo alla ricerca di una misteriosa porta. Decide così di seguirlo finché i due scoprono una porta nascosta nelle montagne. Suzume decide di aprire la porta e, allo stesso tempo, molte altre porte da tutto il Giappone si aprono contemporaneamente. Ognuna di queste porte, però, reca con sé vari disastri e catastrofi, motivo per cui devono essere chiuse. Questa è la storia del viaggio di Suzume alla ricerca di quella porta da chiudere."

Si tratta dunque di un progetto ambizioso e di natura post-apocalittica che, salvo imprevisti, debutterà in Giappone nell'autunno del 2022. E voi, invece, siete interessati a questo film? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.