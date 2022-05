Suzume no Tojimari, il nuovo film di Shinkai arriva in Italia grazie a Crunchyroll

Da ormai un paio di anni la figura di Makoto Shinkai spicca tra i grandi registi dell'animazione giapponese, forte di veri e propri blockbuster cinematografici come Your Name e Weathering With You. Il suo prossimo film atteso nelle sale è Suzume no Tojimari che arriverà anche nel Bel Paese all'inizio del 2023.

Il nuovo film di Shinkai uscirà a novembre nelle sale dei cinema giapponesi ma, come c'era da aspettarsi per una produzione originale del noto director, la comunità internazionale si è mossa per portare al di fuori del Sol Levante la sua ultima fatica. Crunchyroll, attraverso un comunicato, ha annunciato che distribuirà al cinema il film in diversi territori del mondo, comprese alcune parti dell'Europa.

Crunchyroll Italia, in risposta ad un utente, ha avvertito che il film arriverà anche nel nostro Paese seppur non è ancora chiaro se riceverà una distribuzione o meno sul grande schermo. Il colosso dedito allo streaming on-demand ha rilasciato anche la trama complessiva di Suzume no Tojimari che qui segue:

"Suzume no Tojimari è la storia di formazione che parla della protagonista diciassettenne Suzume, ambientata in vari luoghi costellati di disastri lungo tutto il Giappone in cui lei deve chiudere le porte che causano la devastazione. Il viaggio di Suzume inizia in una tranquilla città nel Kyushu (luogo situato nel sudovest del Giappone) quando incontra un giovane uomo che le dice: “Sto cercando una porta”. Quel che trova Suzume è una singola porta usurata situata nel bel mezzo delle rovine, come se fosse protetta dalla catastrofe abbattutasi sul luogo. Apparentemente attirata dal suo potere, Suzume ne raggiunge il pomello… le porte iniziano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando la distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze di esse. Suzume deve chiudere questi portali per prevenire altri disastri. [...]Scenari mai visti prima, incontri e addii… una miriade di sfide la aspettano nel suo viaggio. Malgrado tutti gli ostacoli sulla sua strada, l'avventura di Suzume fa brillare un raggio di speranza su tutte le difficoltà che affrontiamo, contro tutte le strade più difficili fatte di ansia e costrizione che compongono la vita quotidiana. Questa storia di porte che si chiudono e connettono il nostro passato al nostro presente e futuro lasceranno un marchio indelebile nei nostri cuori."

La distribuzione del film è comunque attesa da parte di CR nei primi mesi del 2023. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.