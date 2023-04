Suzume no Tojimari: incassi da record per il film di Shinkai, ecco le cifre aggiornate

A circa cinque mesi dall’uscita nelle sale giapponesi, Suzume no Tojimari, l’ultima pellicola scritta e diretta da Makoto Shinkai, uno dei registi più acclamati degli ultimi anni, sta raggiungendo cifre impressionanti. Aspettando l’uscita del film in Italia, fissata per il 27 aprile 2023, vediamo gli incassi del box office internazionale.

La delicata storia di Suzume, diciassettenne in grado di entrare in contatto con le porte del disastro disseminate per tutto il Giappone, ha registrato cifre da record a partire dalla settimana di debutto in Giappone, spostando poi questo successo anche in altri paesi, e diventando la decima pellicola anime con più incassi della storia del medium.

Risultati straordinari persino per lo studio d’animazione CoMix Wave Films, e Shinkai stesso, ormai affermati nell’industria grazie a pellicole come Your Name e Weathering With You che hanno ricevuto accoglienze straordinarie. La recente uscita in Cina del film ha fatto incrementare gli incassi di 50 milioni di dollari, solo durante il primo weekend di proiezione, e si aspetta un’altra incredibile crescita per l’uscita negli Stati Uniti, fissata per il 14 aprile 2023.

Attualmente Suzume no Tojimari ha incassato più di 200 milioni di dollari americani, circa 26,4 miliardi di yen, e diventando di conseguenza la sesta pellicola anime ad aver guadagnato di più nella storia, sempre più vicina a superare i 300 milioni di dollari di Your Name, al terzo posto dopo La Città Incantata e Demon Slayer: Il Treno Mugen.

Prima di salutarci, ricordiamo che Shinkai ha intenzione di far uscire il suo prossimo film tra tre o quattro anni.