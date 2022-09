Suzume no Tojimari, ecco la nuova key visual del prossimo anime di Makoto Shinkai

A dicembre 2021 fu annunciato Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai: il film esordirà nei cinema giapponesi l'11 novembre e arriverà in Italia grazie a Crunchyroll nei primi mesi del 2023. Inutile dire che l'attesa è già alle stelle, viste le precedenti opere di Shinkai, campione di incassi in tutto il mondo.

Makoto Shinkai è infatti il regista, tra gli altri, di Your Name e Weathering with You, due film anime apprezzatissimi da critica e pubblico. Dopo che Studio Comix Wave ha condiviso il trailer di Suzume no Tojimari, mostrando l'altissima qualità delle tecniche di animazione utilizzate per la pellicola, l'hype dei fan attorno alla pellicola è aumentato a dismisura.

Attraverso il sito ufficiale dell'anime di Suzume no Tojimari, è stata condivisa una nuova key visual, che potete vedere in fondo a questa notizia. In essa, spicca la giovane Suzume e l'uomo che la accompagnerà nella sua avventura mentre attraversano una porta. Sullo sfondo, un paesaggio collinare contornato dal tramonto.

Per chi ancora non sapesse nulla della trama, Suzume no Tojimari vede protagonista Suzume, diciassettennte residente in una città del Kyushu che un giorno incontra un uomo in cerca di una porta. Tra le rovine di una montagna i due troveranno questa fantomatica porta, che Suzume aprirà causando una catastrofe dall'altra parte. In tutto il Giappone compariranno poi altre porte, che genereranno catastrofi una volta aperte. Così Suzume si incammina in un viaggio di crescita e liberazione per chiudere tutte le porte aperte.