Suzume no Tojimari: i produttori respinsero l'idea originale di avere due protagoniste

Suzume no Tojimari ha ricevuto il plauso di critica e pubblico, ribadendo la rilevanza del lavoro di Makoto Shinkai e CoMix Wave Films nel panorama odierno dell’animazione giapponese. Sebbene il film sia stato un successo a livello mondiale, e continui a ricevere ottimi risultati, inizialmente la storia prevedeva due protagoniste.

È questo quanto dichiarato da Shinkai stesso nel corso di una recente intervista, andando anche a sottolineare quanto i produttori possano influenzare la realizzazione in diverse fasi della produzione. “All’inizio, volevo trasporre questa storia nel viaggio di Suzume e di un’altra ragazza. Volevo porre al centro della narrazione il tema della sorellanza”, così ha commentato il regista, prima di spiegare il motivo dietro le modifiche che hanno portato al film come lo conosciamo.

I suoi produttori respinsero immediatamente l’idea di inserire un altro personaggio femminile al fianco di Suzume, dicendo apertamente “Tu potresti essere stufo di queste storie romantiche, ma il tuo pubblico le adora”. Un risvolto che ha finito per cambiare profondamente la struttura iniziale ideata da Shinkai, il quale ha ammesso di “aver fatto qualsiasi cosa possibile in termini di “un ragazzo incontra una ragazza””, e di essere ormai giunto al punto in cui non è più stimolante raccontare una storia romantica tradizionale.

Prima di salutarci, ricordiamo che Suzume no Tojimari ha ricevuto un ottimo voto su Rotten Tomatoes, e alle dichiarazioni di Shinkai riguardo il suo prossimo film.