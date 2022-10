Suzume no Tojimari: la produzione del film è finita, in arrivo una sorpresa per i fan

Suzume no Tojimari, ultimo film scritto e diretto da Makoto Shinkai, è stato inizialmente annunciato nel dicembre del 2021, e nonostante le molte difficoltà produttive riscontrate in un periodo così delicato per il settore a causa della pandemia, il regista e il suo team sono riusciti a rispettare i tempi previsti, portando a termine la produzione.

In un post su Twitter, infatti, Shinkai ha dichiarato di aver portato a termine tutte le fasi produttive di Suzume, ringraziando profondamente tutti i talentuosi collaboratori dello studio CoMix Wave Films del duro lavoro affrontato nell’arco di tre anni.

Il regista si è poi rivolto agli spettatori, augurandosi che la pellicola riuscirà a colpirli. Ad accompagnare il messaggio è la foto che potete vedere in fondo alla pagina, dove viene inquadrato un frame della pellicola, dove si nota la protagonista Suzume che si dirige verso il mare in bicicletta.

Il film arriverà nelle sale giapponesi l’11 novembre 2022, ma i primi 12 minuti verranno trasmessi il 28 ottobre 2022 su NTV, seguiti poi da Your Name, considerato il miglior lavoro di Shinkai. E voi cosa vi aspettate da Suzune no Tojimari? Siete rimasti colpiti dai primi trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che Crunchyroll porterà il film in Italia nei primi mesi del 2023, e vi lasciamo alla key visual ufficiale di Suzume no Tojimari.