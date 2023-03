Dopo Suzume no Tojimari: il prossimo film di Shinkai arriverà tra 3 o 4 anni

Nel corso degli ultimi anni Makoto Shinkai è diventato uno dei registi più seguiti del settore, acclamato sia dalla critica che dagli appassionati di animazione. Il suo progetto più recente, Suzume no Tojimari ha raggiunto ottimi incassi, ma l’artista non sembra aver intenzione di fermarsi, e ha già in mente il periodo d’uscita del prossimo film.

Durante un breve incontro coi fan alla prima di Suzume no Tojimari, lo stesso Shinkai ha infatti trattato da vicino la questione delle tempistiche di produzione, ammettendo con una certa serenità e decisione che il prossimo film uscirà nell’arco di tre o quattro anni. Una distanza temporale rispettata anche per quanto riguarda le sue ultime pellicole. Infatti, a partire dal Giardino delle Parole, uscito nell’aprile del 2013, il ritmo di produzione di Shinkai e del team di animatori e artisti dello studio CoMix Wave Films, per una pellicola, è stato di circa tre anni.

La sessione Q&A ha poi lasciato spazio a questioni e interessi più personali. Come potete infatti leggere nel post di @gaak_fr riportato in fondo alla pagina, Shinkai ha ammesso di apprezzare molto Slam Dunk del maestro Takehiko Inoue, uno dei massimi del genere spokon, per poi rivelare il suo piatto preferito, ovvero il natto, soia fermentata, e il suo film francese preferito, vale a dire Quasi Amici.

E voi cosa vi aspettate dal prossimo film di Shinka? Avete apprezzato il suo lavoro? Diteci cosa ne pensate di queste ultime rivelazioni da parte del registra nella sezione riservata ai commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Suzume no Tojimari è diventato il 10° film anime con più incassi nella storia del medium, e vi lasciamo alla nostra intervista a Makoto Shinkai.