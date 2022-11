Suzume no Tojimari: Shinkai colpisce ancora, il film domina le classifiche in Giappone

Makoto Shinkai è diventato in breve tempo uno dei registi più seguiti della storia dell’animazione giapponese, e dopo i due successi mondiali di Weathering With You e Your Name anche Suzume no Tojimari ha registrato cifre impressionanti in Giappone, dove continua ad accumulare incassi a diverse settimane dall’uscita.

La pellicola prodotta da CoMix Wave Films rimane in testa alle classifiche dei film d’animazione dopo ben tre weekend, riuscendo a superare quindi film della caratura di ONE PIECE: RED, il lungometraggio più proficuo del franchise, Vita da Slime: Scarlet Bond, e Sword Art Online: Progressive - Scherzo of a Deep Night. A sorprendere è però anche il peso avuto dal film anche al di fuori del settore dell’animazione, in quanto è riuscito a superare blockbuster come Black Panther: Wakanda Forever e Strange World.

Attualmente Suzume no Tojimari ha incassato oltre 45 milioni di dollari nelle sale giapponesi, un debutto straordinario, destinato a crescere nel corso dei primi mesi del 2023, quando il film arriverà nel resto del mondo grazie alla distribuzione di Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. E voi cosa ne pensate di questo successo? Siete incuriositi dall’ultimo film di Shinkai? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Per finire ricordiamo che il film è arrivato anche negli Happy Meal con uno speciale libro illustrato.