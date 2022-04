Suzume no Tojimari, svelata la data d'uscita del nuovo film dal regista di Your Name

Il nome di Makoto Shinkai è entrato a far parte dei migliori registi dell'animazione giapponese, forte del successo di due ultimi lungometraggi che hanno racimolato incassi straordinari al box office. Il prossimo lavoro del director si intitolerà Suzume no Tojimari e uscirà in Giappone nel corso del 2022.

Annunciato prima di Natale, Suzume no Tojimari è il prossimo film di Shinkai che sarà, tra l'altro, ambientato in un scenario post-apocalittico. Già in quell'occasione era stata fissata una finestra d'uscita del film in Giappone nella stagione autunnale, tuttavia solo nelle scorse ore Comix Wave ha stabilito la data precisa per il debutto della pellicola sul grande schermo nel Sol Levante. Ebbene, dunque, il nuovo film dal regista di Your Name e Weathering With You approderà l'11 novembre.

Shinkai ha aggiunto di non aver ancora deciso un titolo per la distribuzione occidentale, ma si augura di poter girare il mondo in occasione della campagna promozionale. Per l'occasione, inoltre, lo staff ha rilasciato una locandina ufficiale con la protagonista del film. La trama, invece, qui segue: "Una ragazza di 17 anni, che vive in una tranquilla cittadina, un giorno improvvisamente incontra un ragazzo alla ricerca di una misteriosa porta. Decisa a seguirlo, i due scoprono una porta nascosta tra le montagne. Suzume decide di aprire quella porta e, allo stesso tempo, molte altre porte da tutto il Giappone si aprono contemporaneamente. Ognuna di queste, tuttavia, reca con sé vari catastrofi, motivo per cui devono essere nuovamente richiuse. Questa è la storia del viaggio di Suzume alla ricerca di quella porta da chiudere."

