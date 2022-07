Suzume no Tojimari: nuovo trailer per l'attesissimo film dal regista di Your Name

Suzume no Tojimari è uno dei film di animazione giapponese più attesi del prossimo periodo visto la firma del regista incaricato del progetto, Makoto Shinkai, lo stesso volto dietro il successo di Your Name. Il film è atteso al debutto durante il corso di quest'anno, tuttavia la produzione ha voluto ingannare l'attesa con un nuovo trailer.

Studio Comix Wave ha condiviso sui propri canali social il nuovo filmato promozionale con scene inedite dal lungometraggio che ci permette di apprezzare maggiormente la bontà tecnica della produzione, marchio di fabbrica dell'ormai celebre studio di animazione. Il film è atteso al debutto nel Giappone il prossimo 11 novembre, tuttavia Suzume no Tojimari arriverà anche in Italia grazie a Crunchyroll nei primi mesi del 2023.

Il distributore ha anche approfondito la trama della pellicola che qui segue: "Suzume no Tojimari è la storia di formazione che parla della protagonista diciassettenne Suzume, ambientata in vari luoghi costellati di disastri lungo tutto il Giappone in cui lei deve chiudere le porte che causano la devastazione. Il viaggio di Suzume inizia in una tranquilla città nel Kyushu (luogo situato nel sudovest del Giappone) quando incontra un giovane uomo che le dice: “Sto cercando una porta”. Quel che trova Suzume è una singola porta usurata situata nel bel mezzo delle rovine, come se fosse protetta dalla catastrofe abbattutasi sul luogo. Apparentemente attirata dal suo potere, Suzume ne raggiunge il pomello… le porte iniziano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando la distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze di esse. Suzume deve chiudere questi portali per prevenire altri disastri."

E voi, invece, che aspettative avete per Suzume no Tojimari dopo questo trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.