Suzume no Yojimari: la musica è protagonista del nuovo trailer

Suzume no Tojimari non ha bisogno di molte presentazioni ma mentre nel Paese del Sol Levante è appena uscito al cinema con un regalo di Shinkai, la produzione torna ad incuriosire gli spettatori occidentati con un nuovo video promozionale.

Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment e Wild Bunch International distribuiranno il film in tutto il mondo tranne che in Asia all'inizio del 2023. Crunchyroll si occuperà della distribuzione in Nord America, invece Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment si occuperanno della distribuzione in America Latina, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Africa e porzioni d'Europa. Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment e Wild Bunch International distribuiranno il film in Francia e Germania.

Il nuovo video promozionale di Suzume no Tojimari è pubblicato da TOHO ed è fruibile dalla finestrella in cima alla notizia. Rivela parti dei temi musicali principali della pellicola: la performance di Toaka, ovvero un famoso tiktoker musicista e di RADWIMPS con 'Katana Haluka'. I brani calzano a pennello con l'atmosfera del nuovo capolavoro di Shinkai. Il trailer provoca infatti un turbinio di emozioni.

La delicatezza e la dolcezza insiti nello stile Shinkai sono anche assaporabili nell'Happy Meal ufficiale di Suzume no Tojimari. Cosa ne pensate del nuovo trailer? Vi piacciono le canzoni? Diteci la vostra, come di consueto, nei commenti qui sotto!