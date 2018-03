Svelata la copertina del 25° volumetto nipponico de L'attacco dei Giganti

Come annunciato qualche settimana fa, il 25° tankobon nipponico del noto manga di(noto in patria come “Shingeki no Kyojin”), raggiungerà le librerie di tutto il Giappone il prossimo 9 aprile.

Poiché manca un mese esatto all’uscita del volumetto, la casa editrice Kōdansha ha finalmente diffuso in rete la copertina del tankobon, la quale immortala un Gigante d’Assalto (la forma titanica del protagonista Eren Jeager) particolarmente adirato e intento a seminare distruzione. Ve la proponiamo in calce all’articolo, ricordandovi che il volume includerà i recenti capitoli 99-102 del manga.

Assieme al volume verrà inoltre distribuito il secondo OAV de “L'Attacco dei Giganti - Lost Girls”, miniserie in soli tre episodi ispirata all'omonimo romanzo spin-off che vede per protagoniste Annie Leonhart e Mikasa Ackermann. Il primo dei tre OAV è stato rilasciato lo scorso dicembre, in concomitanza con l'uscita del 24° tankobon, mentre il terzo ed ultimo verrà rilasciato in futuro, assieme al 26° volumetto del manga. Le prime due storie sono incentrate su Annie, mentre l'episodio conclusivo avrà per protagonista Mikasa.

Scritto e disegnato da Hajime Isayama, Attack on Titan è serializzato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha dal lontano settembre del 2009. Composta attuale da 24 volumetti, la serie è edita anche in Italia grazie a Panini Comics (Planet Manga), che finora ha pubblicato i primi 23 volumi della serie principale e svariati spin-off cartacei. Le prime due stagioni televisive tratte dal fumetto, così come i primi due film riassuntivi, sono già disponibili in lingua italiana grazie all’editore Dynit, mentre la terza sarà trasmessa sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2018.