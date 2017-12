Svelata la copertina del quinto romanzo tratto da Boruto: Naruto Next Generations

Il web-store ufficiale dell’editorerivela che il quinto romanzo di Boruto: Naruto Next Generation sarà pubblicato in Giappone il prossimo 4 gennaio. A quanto pare il volume sarà acquistabile sia nelle librerie nipponiche che online.

Per l’occasione, l’editore ha rivelato anche la copertina del volumetto, che vi proponiamo in calce all’articolo. Disegnata dal talentoso Mikio Ikemoto, uno degli assistenti storici del sensei Kishimoto (il creatore di Naruto), sulla suddetta sono raffigurati Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki e lo stesso Naruto Uzumaki nelle vesti di Settimo Hokage del Villaggio della Foglia.



Come avvenuto per i volumi precedenti, il romanzo sarà scritto da Ko Shigenobu, mentre Mikio Ikemoto, già disegnatore ufficiale del manga Boruto: Naruto Next Generations, curerà alcune illustrazioni incluse nel volumetto.



Poiché la serie di light novel è stata ispirata dagli eventi narrati nell’omonimo anime, è altamente probabile che il volume tratti gli esami sostenuti dalla nuova generazione di ninja. Dal momento che la copertina mostra Boruto e gli altri indossare il coprifronte di Konoha, probabilmente scopriremo come il trio sia stato promosso al grado di Genin.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che a partire da domani, 7 dicembre, sarà disponibile in tutte le fumetterie italiane il secondo volume del manga di Boruto: Naruto Next Generations, edito nel nostro paese da Planet Manga.