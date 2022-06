Svelata la copertina di Goodbye, Eri, nuovo one-shot dell'autore di Chainsaw Man

Uno dei migliori mangaka emergenti è Tatsuki Fujimoto, noto soprattutto per Chainsaw Man. L'opera riceverà entro la fine dell'anno l'adattamento animato da parte di Studio MAPPA, che sarà sicuramente motivo di grande orgoglio per l'autore. Inoltre, in questi giorni è stata svelata la data d'uscita di Chainsaw Man parte 2.

Ma Tatsuki Fujimoto non è solo Chainsaw Man: egli ha infatti pubblicato due storie one-shot che hanno riscosso grande successo in Giappone. La prima, intitolata Look Back, è un racconto intimo e commovente che segue le vicende di una ragazza che si ritrova a fare la mangaka. Il secondo one-shot di successo dell'autore è invece Goodbye, Eri, pubblicato lo scorso aprile su rivista, che vede protagonista un ragazzo deciso a filmare con lo smartphone gli ultimi mesi di vita della madre gravemente malata.

Il tankobon di Goodbye, Eri arriverà presto in Giappone, e in rete è già stata mostrata la sua copertina. Come possiamo vedere nel tweet di @gaak_fr, la cover disegnata da Fujimoto presenta in primo piano uno smartphone tenuto da due mani che sta filmando il volto di Eri. È interessante notare come lo sfondo dello smartphone sembri un muro di ospedale con delle piastrelle, mentre nella realtà la ragazza si trovi nel mezzo di una distesa sabbiosa al tramonto.

Tatsuki Fujimoto avrà studiato nel dettaglio questa copertina, che a noi sembra di grande impatto. Il giovane mangaka con Look Back ha ricevuto i complimenti di molti colleghi tra cui Inio Asano, e dopo aver fatto centro anche con Goodbye, Eri sembra non volersi fermare per nessun motivo: l'autore di Chainsaw Man tornerà infatti con un nuovo one-shot, scritto a quattro mani con Toda Oto, che esordirà il 4 luglio in Giappone.