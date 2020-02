Svelata la copertina di My Hero Academia volume 26 con i protagonisti in primo piano

My Hero Academia è uno dei manga più popolari del Giappone. Il titolo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ormai continua da anni a meravigliare tanti lettori in giro per il mondo. La storia preparata dall'autore ormai è arrivata a un punto importante, anticipata da un arco narrativo di tirocinio dove Endeavor è stato protagonista.

A marzo 2020 sarà pubblicato in Giappone il volume 26 di My Hero Academia, edito sotto la solita etichetta di Jump Comics. Con un discreto anticipo, è stata rivelata la copertina del tankobon in questione che potete vedere nel tweet in calce, affiancata alla prima copertina del recente spin-off My Hero Academia: Team Up Mission.

Così come per l'intero arco, anche sul volume 26 di My Hero Academia saranno protagonisti Todoroki, Bakugo e Deku insieme all'attuale eroe numero uno Endeavor. I capitoli che saranno contenuti in questo tankobon non sono stati ancora rivelati, ma partiranno dal 247 e potrebbero arrivare fino al 256 o 257, ovvero al momento in cui parte l'odierno arco narrativo. Sarà quindi coperta tutta la sessione invernale del terzetto di ragazzi della Yuei con il loro piccolo incidente e allenamento sotto le direttive dell'eroe fiammeggiante.

Vi piace questa nuova copertina disegnata dal mangaka Kohei Horikoshi?