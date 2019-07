Svelata la copertina della nuova light novel dell'universo di Naruto dedicata a Sasuke

Le avventure di Sasuke continuano in Boruto: Naruto Next Generations, sia manga che anime, con nuovi eventi particolari che stanno dando vita a una nuova trama. Ma ci sono ancora tante cose da conoscere del personaggio che saranno illustrate nella light novel Sasuke Retsuden, ambientato dopo la conclusione del manga di Naruto.

L'account Twitter Boruto Explorer ha appena svelato quale sarà la copertina disegnata da Masashi Kishimoto per Sasuke Retsuden. Nel tweet che potete osservare in calce, si vede la nuova illustrazione che raffigura Sakura in primo piano e Sasuke subito al suo fianco, con i tipici capelli blu e il Rinnegan che spunta sotto il ciuffo.

La light novel avrà come protagonisti proprio questi due personaggi e si intitolerà "Sasuke Retsuden - Il signore e la signora Uchiha e il paradiso stellato". Jun Esaka si è occupato quindi di scrivere una storia che servirà per cementare il nuovo rapporto tra Sasuke e Sakura, a quanto pare già freschi sposini, in una delle missioni prima della nascita di Sarada.

La light novel è il secondo romanzo appartenente alla saga Retsuden, seguito di quella di Kakashi e antecedente a quella dedicata a Naruto. Secondo la descrizione precedente, Sasuke Retsuden si focalizzerà sulla "visione di una coppia sulla vita e sulla morte".