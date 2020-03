Svelata la cover per il 10° volume DVD di Demon Slayer

Quella di Demon Slayer è un'epopea senza fine che grazie al duro lavoro di Koyoharu Gotōge ha saputo conquistare milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo grazie a personaggi indimenticabili e a un susseguirsi d'eventi adrenalinici che hanno saputo tenere con il fiato sospeso lettori e spettatori.

Nel mentre che il manga continua la sua pubblicazione, un volume dietro l'altro, l'adattamento animato è oramai giunto alla conclusione della prima stagione - e a cui farà presto seguito un film anime - e in molti stanno attendendo il sopraggiungere dei vari volumi DVD attraverso i quali sarà possibile godersi nuovamente tutte le puntate per ora rilasciate.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore è stata pubblicata su Facebook la cover ufficiale del 10° volume DVD - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - della serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Secondo quanto rivelato dallo staff che ha lavorato alla produzione, il volume verrà reso disponibile al pubblico a partire dal 29 aprile 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono giunte nuove informazioni sullo spettacolo teatrale di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Inoltre, in questi ultimi giorni è stata svelata anche un'incredibile statua da 400€ a tema Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.