Svelata la Cover del nuovo one shot di Death Note, ecco le prime pagine in anteprima

Manca pochissimo al debutto del nuovo one shot di Death Note, che a quanto pare ci porterà ancora una volta a seguire le avventure dello shinigami Ryuk e del possessore del quaderno della morte. Proprio a questo proposito, sarete felici di sapere che pochi minuti fa sono state mostrate Cover e anteprima del nuovo capitolo speciale.

Come potete vedere in calce all'articolo, la copertina presenterà un primissimo piano del tristo mietitore ed ex compagno di Light Yagami "Ryuk". All'altezza della spalla è presente quello che sembrerebbe essere il nuovo possessore del Death Note, il cui nome non è ancora stato annunciato. I primi spoiler indicavano come possibile protagonista il ragazzo con i capelli lunghi mostrato nella prima visual, che a quanto pare non sarebbe altro che Near (ora conosciuto come L).

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo di Death Note, composto da circa 87 pagine, sarà autoconclusivo e arriverà il 4 febbraio 2020. Il nuovo protagonista sarà, secondo quanto rivelato dai rumors, "intelligente come Light Yagami" e metterà in scena una interessante battaglia intellettuale con il discepolo di L.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fateci sapere le leggerete questo nuovo one shot lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata al nostro approfondimento sullo speciale di Death Note.